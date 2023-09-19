Шахтер начал Юношескую Лигу УЕФА с разгромного поражения. ВИДЕО

«Шахтер» U-19 стартовал в групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА с поражения от «Порту» U-19. Украинская команда пропустила 4 гола, на что смогла ответить только одним точным ударом.

В следующем матче группы H «Шахтер» 4 октября сыграет против «Антверпена».

Шахтер U-19 — Порту U-19 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 — Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (с пен), Джало, 54

Шахтер: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович (Трифаненко, 77), Лосенко (Кострица, 77), Цуканов, Ющенко (Бундаш, 68), Глущенко(Шекелета, 59), Демченко (Гармаш, 59)