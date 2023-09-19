Тренер Бенфики назвал Трубина первым выбором в воротах

20 сентября «Бенфика» сыграет в Лиге чемпионов против «РБ Зальцбург». Наставник «Орлов» Рогер Шмидт сообщил, что украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе команды на матч.

«Я дал Самуэлю Соарешу возможность показать свой уровень, а Трубину привыкнуть к «Бенфике», адаптироваться к новым партнерам по команде.

Анатолий провел хорошую игру в субботу. У него было мало работы, но это судьба голкипера «Бенфики». Сыграть 90 минут – хорошо для него. Он будет играть, он первый выбор в воротах. Я ему доверяю, и он готов», — приводит слова коуча Record.pt.