Коломойский уничтожил Днепр, — Маркевич

Экс-наставник днепропетровского «Днепра», а ныне главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич комментируя судебное дело против Игоря Коломойского заявил, что олигарх уничтожил клуб.

«Коломойский уничтожил «Днепр». Уничтожил клуб со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганык, это его право говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб «Днепр» уничтожил Коломойский. Вот и все», — приводит слова тренера «Трибуна».

Также он добавил, что не хочет в это влезать и просто называет факты, потому что был там.

«Была команда, «Днепр». А он ее просто уничтожил. Нет знаменитого «Днепра», 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – «Днепр-1», непонятно что это такое», – сказал Маркевич.

Напомним, Мирон Маркевич руководил «Днепром» с 2014 по 2016 год и выводил команду в финал Лиги Европы сезона 2014/15.