УЕФА допустил сборные россии U-17 к соревнованиям

УЕФА сделал заявление, в котором сообщил, что допускает сборные россии возрастной категории 17 лет к своим турнирам.

В нем сказано:

УЕФА был первым спортивным органом, который отреагировал на войну в Украине и предпринял решительные действия в феврале 2022 года: отстранил все российские команды от своих соревнований, отменил запланированные в россии мероприятия, такие как финал Лиги чемпионов УЕФА в санкт-петербурге и Суперкубок УЕФА в казани, а также расторг спонсорский контракт с газпромом.

Однако УЕФА также осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать месседжи мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе.

По этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные россии до 17 лет (как юношей, так и девушек), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории россии.