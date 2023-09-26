Зидан хочет возглавить сборную Франции

51-летний тренер из Франции Зинедин Зидан может возобновить свою тренерскую карьеру, сообщает Todofichajes.com.

Зидан рассчитывает встать у руля национальной сборной Франции. Экс-наставник «Реала» хотел бы получить предложение от Федерации футбола Франции. Он всегда хотел руководить национальной сборной своей страны.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.