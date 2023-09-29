Джейми Каррагер призвал Челси дать шанс Мудрику

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер порекомендовал тренерскому штабу лондонского «Челси» дать Михаилу Мудрику больше времени на поле.

«Вы приводите в команду игрока, например, Мудрика, и мы видим, что у него не все получается. Он стоит 80 млн. фунтов стерлингов, но они по-прежнему покупают вингеров налево, направо, а также игроков в центр. Я думаю, что нужно дать этому парню шанс», – сказал Каррагер в эфире YouTube-канала The Overlap.

Также он заявил, что нужно сказать украинцу, что у него есть возможность играть.

«Любой игрок будет чувствовать, что у него нет возможности, если через две игры его место займет кто-то другой», — добавил он.

Напомним, в этом сезоне Мудрик только два раза выходил в стартовом составе «Челси» в играх АПЛ.