Эвертон теряет Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко пройдет медобследование по травме, которую он получил в игре против «Астон Виллы» в рамках Кубке английской лиги. Футболист вряд ли выйдет на поле в следующем матче ливерпульского клуба

В последнем матче украинец был заменен после первой половины встречи.

На пресс-конференции перед встречей с «Лутон Таун» главный тренер «Эвертона» Шон Дайч отметил, что с повреждением Миколенко «нужно быть немного осторожным», и не подтвердил характер травмы, но, похоже, был доволен тем, что кроме ушиба украинца ничего не беспокоит.