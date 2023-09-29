Ракицкий получил дисквалификацию за удаление в матче против Руха

Защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого дисквалифицировали на две игры. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

В КДК проанализировали удаление Ракицкого в гостевом матче восьмого тура Украинской премьер-лиги против львовского «Руха» и приняли такое решение. Из двух матчей на один дисквалификация условная.Кроме того, оштрафовали черкасский «ЛНЗ», киевскую «Оболонь» и житомирское «Полесье» за нарушения запрета на допуск зрителей на стадион на время действия военного положения.