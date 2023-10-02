Мудрик стал 7-м украинцем, который забивал в АПЛ

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик отметился голом в матче 7-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Этот гол стал для 22-летнего игрока первым за «пенсионеров» во всех турнирах.

Михаил Мудрик стал 7-м украинским футболистом, которому удалось забить гол в играх элитного дивизиона Англии.

До Мудрика в АПЛ голами отмечались Сергей Ребров за «Тоттенхэм», Андрей Шевченко за «Челси», Андрей Воронин за «Ливерпуль»), Андрей Ярмоленко за «Вест Хэм», Виталий Миколенко за «Эвертон» и Александр Зинченко за «Арсенал».