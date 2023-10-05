Английский журналист оценил перспективы Мудрика в Челси

Английский журналист Бен Джейкобс считает, что первый забитый мяч в АПЛ может помочь украинцу Михаилу Мудрику раскрыть свой потенциал в «Челси».

«Мудрик? У меня есть ощущение, что его первый гол может помочь ему быстро раскрыться, и когда это произойдет, он способен поразить АПЛ. Почеттино нравится этот вызов — помогли ему раскрыть свой максимум», – приводит слова Джейкобса CBS Sports.

Напомним, сегодня Мудрик возобновил тренировочный процесс после мышечной травмы.