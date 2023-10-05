Днепр-1 надолго потерял полузащитника

Хавбек «Днепра-1» Игорь Когут не сможет помочь своей команде минимум два месяца из-за травмы колена. Об этом сообщило «УПЛ ТБ».

Когут повредил колено 2 октября в матче девятого тура УПЛ против «Металлиста 1925», в котором «Днепр-1» победил со счетом 1:0.

На данный момент не известен точный характер травмы футболиста, но операция 25-летнему полузащитнику, скорее всего, не понадобится.

Напомним, в этом сезоне Когут 1 гол в 11 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.