Шахтер совершил суперкамбэк в игре ЛЧ против Антверпена

Во втором туре Лиги чемпионов в группе Н «Антверпен» дома принимал «Шахтер». Хозяева поля сначала забили быстрый гол, а немного позже удвоили свое преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

После перерыва «Горняки» также сумели забыть быстрый гол, отметился Сикан. Он же оформил дубль на 76-й минуте, а до этого был гол Ракицкого, который разрядил свою «пушку».

На последних секундах встречи хозяева могли добыть ничью, но Алдервейрелд не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

«Антверпен» – «Шахтер» – 2:3

Голы: Муйя (3), Баликвиша (34) – Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

Антверпен: Бюте, Вейндал (Иленихена, 83), Кулибали, Алдервейрелд, Батайе, Кейта (Юсуф, 83), Вермеерен, Эккеленкамп (Валенсия, 74), Баликвиша, Янссен, Муйя (ван ден Бош, 87)

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан Швед, 87)