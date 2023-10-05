Защитник Шахтера попал в команду лучших игроков недели ЛЧ

Статистический портал WhoScored внес защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в сборную лучших футболистов по итогам второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Игрок во время матча с «Антверпеном» отметился забитым голом, но на старте первого тайма именно его ошибка привела к голу соперника.

Действия игрока оценили в 8,1.

В сборную недели попали: тер Штеген (Барселона), Канселу (Барселона), Ракицкий (Шахтер), Шер (Ньюкасл), Бенсебаини (Боруссия Д), Беллингем (Реал), Барелла (Интер), Ланг (ПСВ), Букари (Црвена Звезда), Мората (Атлетико), Хойлунд (МЮ)