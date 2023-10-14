Беринчик может выйти на титульный бой за пояс WBO

Президент WBO Франциско Валькарсель сообщил, что легковес Денис Беринчик может выйти на титульный бой.

Это может случиться, если обладатель титула Девин Хейни после своего первого поединка в первом полусреднем весе останется в этом дивизионе и откажется от пояса легкого веса.

В этом случае Беринчик, который идет третьим в рейтинге, может подраться с Исааком Крузом или Анхелем Фиерро.

Однако нужно дождаться боя Хейни против Реджиса Прогрейса, который пройдет 9 декабря. После этого Девин будет решать, возвращаться ли ему в легкий вес для защиты титула.