Это победа для страны и ВСУ, – Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в игре квалификации Евро-2024 против Северной Македонии.

Специалист поблагодарил команду и заявил, что заслуженно победили.

«Шансы Северной Македонии? Это психология, после гола мы немного отошли назад. Хорошо, что мы выстояли, но их моменты – заслуга соперника.

Претензии к обороне есть, но на этом уровне играют лучшие футболисты. Соперник хорошо сыграл в конце первого тайма. У нас во втором тайме были моменты, было бы легче, если бы забили второй», — сказал он, добавив, что «это победа для Украины и ВСУ».