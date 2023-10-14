Луческу покинул Украину и приехал в Румынию

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу решил воспользоваться паузой на игры национальных сборных. Коуч покинул Украину и прибыл в Румынию, где посетил тренировочный лагерь бухарестского «Рапида» — команды, которую тренировал в сезоне-1997/98 и 1999/2000, сообщает PlaySport.ro.

Луческу пообщался с нынешним коучем «Рапида» 59-летним итальянцем Кристиано Бергоди, а также его ассистентами Богданом Лобонцом и Адрианом Йенчи. Двух последних Мирча успел потренировать еще в качестве игроков «Рапида».

Напомним, следующую игру «Динамо» проведет 22 октября против «Днепра-1».