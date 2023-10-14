Украина победила Северную Македонию

В субботу, 14 октября, состоялся матч отборочного этапа к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии. Победу в этом мачте одержала команда Сергея Реброва.

Голами в матче отметились Судаков и Караваев.

Украина – Северная Македония – 2:0

Голы: Судаков (30), Караваев (90+6).

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Зубков (Малиновский, 67), Довбик (Яремчук, 76).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов, 46), Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми, 63), Элези (Дорьев, 74), Ашковски (Димоски, 46), Миовски (Трайковски, 84) Элмас.

Предупреждения: Малиновский (69), Зинченко (90+7) — Серафимов (90+2), Адеми (90+3).