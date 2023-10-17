Мальта — Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

17 октября в Та-Кали на Национальном стадионе Мальты пройдет игра квалификации на Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

В Украине этот поединок можно будет смотреть несколькими способами. По ТВ игру Мальта — Украина покажут региональные каналы «Суспільного».Онлайн трансляция игры будет на сервисах стримингового ТВ MEGOGO.

Напомним, в своем последнем мачте сборная Украины победила Северную Македонию (2:0).