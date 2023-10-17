Сборная Украины в тяжелом матче победила Мальту

17 октября сборная Украины в рамках матча отбора на Евро-2024 победила Мальту. Поединок завершился победой нашей команды со счетом 3:1.

Подопечные Сергея Реброва пропустили первыми, на 13 минуте неожиданно забил П.Мбонг. однако уже в первом тайме украинцы сумели не только отыграться, но и выйти вперед.

В концовке встречи Михаил Мудрик поставил точку в игре, красиво реализовав свой шанс.

Мальта – Украина – 1:3

Голы: П.Мбонг (13) – Камендзули (38, автогол), Довбик (43, пенальти), Мудрик (85)

Мальта: Бонелло, Камендзули, Ж.Борг, Пепе, С.Борг, Д.Мбонг (Аттард, 79), Н.Мускат (Кристенсен, 68), Янкам (Пизани, 88), Гийомье, П.Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихальонок, 87), Мудрик, Судаков (Назарина, 67), Ванат (Конопля, 67), Довбик