Шахтер выгнал Патрика ван Леувена, и.о. главного тренера будет Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о прекращении договора с нидерландским главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с ним из клуба уходит весь его тренерский штаб.

И.о. главного тренера будет спортивный детектор клуба Дарио Срна.

Дарио будет готовить «Шахтер» к следующим матчам. На данный момент «горняки» идут на третьем месте в турнирной таблице.

Напомним, Патрик ван Леувен возглавил «Горняков» перед началом текущего сезона после успешного года в луганской «Заре».