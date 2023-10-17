Футбол
Шахтер выгнал Патрика ван Леувена, и.о. главного тренера будет Дарио Срна
Донецкий «Шахтер» официально сообщил о прекращении договора с нидерландским главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с ним из клуба уходит весь его тренерский штаб.
И.о. главного тренера будет спортивный детектор клуба Дарио Срна.
Дарио будет готовить «Шахтер» к следующим матчам. На данный момент «горняки» идут на третьем месте в турнирной таблице.
Напомним, Патрик ван Леувен возглавил «Горняков» перед началом текущего сезона после успешного года в луганской «Заре».