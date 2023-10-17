У Патрика ван Леувена был конфликт с футболистами Шахтера — источник

Донецкий «Шахтер» решил уволить нидерландского тренера Патрика ван Леувена, назначив исполняющим обязанности главного тренера Дарио Срну.

Как сообщает Sport.ua, у Патрика ван Леувена были не самые лучшие отношения с некоторыми футболистами.Нидерландцу не удалось найти общий язык с лидерами команды – Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Лидерам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к игрокам, которые пришли в клуб по его протекции.

Напомним, похожая ситуация у ван Леувена была в «Маккаби» Тель-Авив, где у тренера произошел конфликт с футболистами, после чего испортилась атмосфера в клубе.