Миколенко стал одним из лучших в Эвертоне в игре против Ливерпуля

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник «Ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле в старте и провел 88 минут.

Футболист получил от Whoscored оценку 6.8 – это третий результат в команде. Лучшим в составе гостей был признан хавбек Абдулайе Дукуре – 7.1

Самые высокие оценки за игру получили лидеры «Ливерпуля» Салах и Ван Дейк – 7.9.