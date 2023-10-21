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Футбол

Миколенко стал одним из лучших в Эвертоне в игре против Ливерпуля

Однако «Эвертон» проиграл «Ливерпулю».

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник «Ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле в старте и провел 88 минут.

Футболист получил от Whoscored оценку 6.8 – это третий результат в команде. Лучшим в составе гостей был признан хавбек Абдулайе Дукуре – 7.1

Самые высокие оценки за игру получили лидеры «Ливерпуля» Салах и Ван Дейк –  7.9.

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