Мудрик забил супер-гол Арсеналу. ВИДЕО

21 октября состоялся матч 9-го тура АПЛ между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».

Украинский футболист «пенсионеров» Михаил Мудрик помог своей команде в этой игре. Сначала он заработал пенальти, который на 15-й минуте реализовал Коул Палмер. А на 48-й минуте Мудрик уже сам поразил ворота соперника.

Мудрик совершил забегание, получил передачу и пробил. Мяч полетел по такой траектории, что оказался в воротах. Ошибся далеко вышедший из ворот Райя.

Напомним, для украинца это второй гол за «Челси» в официальных поединках.