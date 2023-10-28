Беллингем творит чудеса: Реал победил Барселону в Эль Класико

В субботу, 28 октября, прошла игра 11-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игра состоялась на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Хозяева поля забили быстрый гол — на шестой минуте отличился Гюндоган.

Гости смогли отыграться только во второй полоне встречи. На 68-й минет шикарный гол забил Беллингем, который решился на удар за предел штрафной площади. В концовке встречи гости сумели выйти вперед усилиями того же британца.

Таким образом, «Барселона» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги. По итогам 11-го тура сине-гранатовые могут опуститься с 3-го на 4-е место, если мадридский «Атлетико» победит «Алавес». «Реал» продолжит лидировать в чемпионате, опережая по дополнительным показателям «Жирону» украинцев Цыганкова и Довбика.

«Барселона» – «Реал» – 1:2

Голы: Гюндоган (6) – Беллингем (68, 90+2).

«Барселона»: тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 72), Гави, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовский, 61), Феликс (Рафинья, 76).

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Вальверде, Тчуамэни, Беллингем, Кроос (Модрич, 63), Родриго (Хоселу, 63), Винисиус.

Предупреждения: Фермин Лопес (17), Ферран Торрес (45+2) – Карвахаль (61).