Джуд Беллингем получил награду Kopa Trophy-2023

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023 года.

Англичанин получил награду получил награду Kopa Trophy от организаторов France Football во время церемонии Золотой мяч (Ballon d’Or).

Шорт-лист из 10 номинантов на приз лучшему молодому игроку до 21 года віглядит так:

Алехандро Бальде (Испания, Барселона)

Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Дортмунд / Реал Мадрид)

Эдуардо Камавинга (Франция, Реал Мадрид)

Гави (Испания, Барселона)

Расмус Хойлунд (Дания, Аталанта / Манчестер Юнайтед)

Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

Педри (Испания, Барселона)

Антониу Силва (Португалия, Бенфика)

Хави Симонс (Нидерланды, ПСВ / РБ Лейпциг)

Элье Ваи (Франция, Монпелье / Ланс)