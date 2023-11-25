Футбол
Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
26-летний форвард «Жироны» Артем Довбик назвал украинского футболиста, которого хотел бы видеть в испанской команде.
Футболист заявил, что в «Жироне» я бы хотел увидеть полузащитника «Днепра-1» Александра Пихаленка.
«Он и по стилю игры, и по складу ума может подойти «Жироне». Такой футбол, в который мы играем, думаю, ему подойдет также», – сказал Довбик в интервью Sportarena.
Напомним, Артем Довбик и Александр Пихаленок раньше вместе выступали за «Днепр-1».