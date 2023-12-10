Манчестер Сити теряет своего голеадора

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не был включен в заявку на матч чемпионата Англии против «Лутона».

Менеджер «Горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что ведущий бомбардир получил повреждение.

«Эрлинг пока играть не может, но я не знаю, сколько он пропустит – дни или недели. Конечно, Холанд является важнейшим для нас игроком, но на поле у нас выйдут 11 игроков, это точно», — сказал тренер

Напомним, в этом сезоне АПЛ Холанд отметился 14 голами.