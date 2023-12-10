Миколенко сильнее Мудрика в матче АПЛ на Гудисон Парк

В воскресенье, 10 декабря, прошел матч 16-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси».

Ливерпульская команда дома победила лондонцев со счетом 2:0. Первый гол на 54-й минуте забил полузащитник Абдулае Дукуре, а добил «пенсионеров» Льюис Доббин.

«Эвертон» – «Челси» – 2:0

Гол: Дукуре (54), Доббин (90+2)

«Эвертон» – Пикфорд, Янг (Паттерсон, 41), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон (Доббин, 86), Гуйе (Онана, 46), Дукуре, Гарнер, Кэлверт-Льюин (Бету, 67), Макнил.

«Челси» – Санчес (Петрович, 84), Джеймс (Колуилл, 27), Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья (Матсен, 84), Галлахер, Мудрик, Фернандес (Стерлинг, 66), Палмер, Кайседо, Броя (Джексон, 67).