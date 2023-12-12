Александр Шовковский официально стал главным тренером Динамо

Руководство киевского «Динамо» приняло решение назначить украинского специалиста Александра Шовковского на должность главного тренера клуба.

Легендарного экс-вратаря сборной Украины лишили приставки «исполняющий обязанности». Обо всех подробностях будет сообщено позже.

Напомним, что Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «бело-синих» после поражения от «Шахтера» (0:1) в 13-м туре, после чего у руля команды выиграл четыре матча подряд в чемпионате Украины.