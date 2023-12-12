Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ

Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.На 12 декабря УАФ получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ.Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:Киевское объединение ассоциаций футболаЗапорожская областная ассоциация футболаЛуганская областная ассоциация футболаАссоциация футбола Донецкой областиАссоциация футбола Николаевской областиОдесская областная футбольная ассоциацияЖитомирская областная ассоциация футболаАссоциация футбола ТернопольщиныАссоциация футбола АР Крым и СевастополяЧеркасская областная ассоциация футболаХмельницкая областная ассоциация футболаАссоциация футбола Сумской областиАссоциация футбола Днепропетровской области

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