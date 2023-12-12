Футбол
Андрей Шевченко выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ
Шевченко получил поддержку 14 из 27 постоянных членов УАФ
Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.На 12 декабря УАФ получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ.Члены УАФ, которые выдвинули Андрея Шевченко кандидатом на избрание президентом УАФ:Киевское объединение ассоциаций футболаЗапорожская областная ассоциация футболаЛуганская областная ассоциация футболаАссоциация футбола Донецкой областиАссоциация футбола Николаевской областиОдесская областная футбольная ассоциацияЖитомирская областная ассоциация футболаАссоциация футбола ТернопольщиныАссоциация футбола АР Крым и СевастополяЧеркасская областная ассоциация футболаХмельницкая областная ассоциация футболаАссоциация футбола Сумской областиАссоциация футбола Днепропетровской областиЧерниговская областная ассоциация футбола