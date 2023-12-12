Артема Довбика хотят купить уже три итальянских топ-клуба

Три итальянских команды рассматривают возможность покупки украинского форварда «Жироны» Артема Довбика, сообщает El Gol Digital.

На данный момент наибольший интерес к 26-летнему футболисту проявляет миланский «Интер».

Также на игрока претендуют римская «Рома» и туринский «Ювентус».

Напомним, в этом сезоне Примеры на счету 26-летнего Артема Довбика 15 матчей, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.