Лунин летом мог перейти в титулованный европейский клуб

Амстердамский «Аякс» минувшим летом хотел подписать 24-летний голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает OndaCero.

Украинец получил большое предложение от нидерландского гранда, но взял время подумать, после чего решил остаться в Мадриде.

Ранее СМИ сообщали, что удачные выступления голкипера заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного вратаря, позиция Кепы теперь не так очевидна.