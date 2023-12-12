Футбол
Лунин летом мог перейти в титулованный европейский клуб
На украинца претендовал «Аякс»
Амстердамский «Аякс» минувшим летом хотел подписать 24-летний голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает OndaCero.
Украинец получил большое предложение от нидерландского гранда, но взял время подумать, после чего решил остаться в Мадриде.
Ранее СМИ сообщали, что удачные выступления голкипера заставила главного тренера команды Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного вратаря, позиция Кепы теперь не так очевидна.