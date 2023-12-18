Беллингем повторил достижение Криштиану Роналду

Гол в ворота «Вильярреала» в рамках 17-го тура чемпионата Испании стал для полузащитника «Реала» Джуда Беллингема рекордным. Британец повторил достижение пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, сообщает ESPN.

Для полузащитника этот мяч стал 13-м за 15 матчей, проведенных в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Такой же показатель результативности был у Роналду в 2009-м.

Напомним, на данный момент Беллингем возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя, Борху Майораля из «Хетафе», на три гола.