Футбол
Клуб из Шотландии откажется от идеи заполучить Лунина
«Селтик» хотел подписать украинского голкипера.
«Селтик», вероятно, откажется от идеи подписания украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщил журналист британского издания Daily Record Грэм Янг.
По словам журналиста, шотландский клуб давно интересуется 24-летним голкипером, но шансов переманить его в местный чемпионат все меньше, ведь, кажется, украинец выиграл конкуренцию у Кепы и стал основным вратарем мадридского «Реала».
В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 5 голов.
Статистический портал Transfermarkt оценивает Лунина в 5 миллионов евро.