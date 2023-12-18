Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 18 декабря, в швейцарской Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Результаты:

Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)

Наполи (Италия) – Барселона (Испания)

ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)

Интер (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды)﻿ – Боруссия Дортмунд (Германия)

Лацио (Италия) – Бавария (Германия)

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)

РБ Лейпциг (Германия) – Реал Мадрид (Испания)

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые игры пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года.