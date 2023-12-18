Футбол
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ
В понедельник, 18 декабря, в швейцарской Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Результаты:
Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)
Наполи (Италия) – Барселона (Испания)
ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
Интер (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)
Лацио (Италия) – Бавария (Германия)
Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг (Германия) – Реал Мадрид (Испания)
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые игры пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года.