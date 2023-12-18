Шахтер может подписать вратаря молодежной сборной Украины

Донецкий «Шахтер» интересуется услугами вратаря «Колоса» и молодежной сборной Украины Кирилла Фесюна, сообщает Sport.ua.

В текущем сезоне Фесюн стал основным вратарем «Колоса» после продажи Евгения Волынца в «Днепр-1». Он провел все 16 матчей УПЛ, в которых пропустил 10 голов. Это самый низкий показатель среди всех клубов чемпионата Украины.

Издание добавляет, что «Шахтер» видит в игроке конкурента для Дмитрия Ризныка.