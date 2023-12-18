Трубин стал лучшим игроком Бенфики в матче с Брагой

17 декабря прошел центральный матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «орлов».

В составе «Бенфики» с первых минут на поле появился украинский голкипер Анатолий Трубин. Он отыграл весь поединок, а статистический портал WhoScored оценил действия игрока в 8.2 баллов — это лучший показатель среди всех игроков, которые приняли участие в игре.

За матч Трубин оформил 6 сейвов, включая невероятное спасение на последних минутах, которое не позволило «Браге» вырвать ничью.

Кроме того, Трубина признали лучшим футболистом матча по версии аналитиков португальской высшей лиги.