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Футбол

Довбик продолжил свою голевую серию, на этот раз пострадал Бетис

Украинский нападающий «Жироны» забивает в третьем матче подряд.

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч, который проходил в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», завершился вничью.

Гол за каталонский клуб забил украинский нападающий Артем Довбик. На 39-й минуте форвард реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Напомним, в прошлом матче против «Алавеса» Артем также реализовал 11-тиметровый удар.

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