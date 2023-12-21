Довбик продолжил свою голевую серию, на этот раз пострадал Бетис

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Матч, который проходил в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», завершился вничью.

Гол за каталонский клуб забил украинский нападающий Артем Довбик. На 39-й минуте форвард реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Напомним, в прошлом матче против «Алавеса» Артем также реализовал 11-тиметровый удар.