«Манкунианцы» отыгрались со счета 0:2 благодаря дублю Гарначо и дебютному мячу Хойлунда

Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига, 19-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Сегодня "Манчестер Юнайтед" прервал сразу несколько негативных серий: впервые победил с 6 декабря, впервые за более семь (!) часов смог забить гол, впервые за три месяца отличился трижды на "Олд Траффорд" в рамках чемпионата, дебютный мяч в АПЛ забил почти 75-миллионный Хойлунд. Однако все начиналось для хозяев очень плохо.

В первые полчаса матча весь контроль был в ногах "львов". Они атаковали разными способами, но открыть счет им помог стандарт. На 21 минуте Макгинн подал с правого фланга и мяч пролетел мимо всех, а также мимо Онана. Повезло гостям, но гол есть гол.

Счет 0:2 стал уже на 26-й минуте. Здесь проблема была исключительно у футболистах МЮ: они буквально заснули. Серьезно. Подача Макгинна с углового так долго летела, что менеджмент “Манчестер Юнайтед” имел возможность успеть оформить трансфер еще одного ненужного игрока за 100 миллионов евро. В конце концов навес долетел до совершенно одинокого Лангле, сбросившего в центр – оттуда забил Дендонкер. Первые результативные действия за "Виллу" для обоих футболистов.

И только теперь хозяева включились. Это обусловлено также и тем, что "львы" немного снизили давление. “Манкунианцы” начали прессинговать, больше обострять. У того же Рашфорда было два момента, однако в первом спас Мартинес, а во втором Маркус пробил совсем рядом со штангой.

После перерыва “красные дьяволы” продолжали играть так, как в конце первого тайма. Уже на 48-й минуте Гарначо забил, но прежде забрался в небольшой офсайд. В конце концов аргентинец через 10 минут легально отквитал один гол МЮ. Фернандеш сыграл на перехвате и разогнал контратаку пасом Рашфорда на ход. Маркус прострелил на пробившего в пустые Гарначо. На этот раз без офсайда.

Не прошло много времени, когда Гарначо оформил дубль. На этот раз аргентинец удачно сыграл на подборе после рикошета и сразу же попал в правый угол ворот. За сегодняшний матч Алехандро забил вдвое больше чем за 16 поединков АПЛ до этого. Проснулся.

Интересно, что сразу же после обеих голов соперника у "Виллы" было по очень хорошему моменту. Сначала спас Онана после коварного удара с отскоком от газона, а затем Эванс вынес мяч из пустых ворот. В конце концов и дальше все плохо сложилось для гостей.

На 82 минуте произошло нечто невероятное. Хойлунд наконец-то забил свой дебютный гол в АПЛ. Датчанин прекрасно сориентировался во время отскока после подачи с углового. Этот мяч стал победным сегодня.

Три очка позволяют МЮ подняться на шестое место. Однако от заветной четвертой позиции отделяет пять очков, да и еще у “Тоттенхэма” есть матч в запасе. В то же время "Вилла" остается на третьей строчке. Первое поражение за 11 поединков для команды Эмери.

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 3:2

Голы: Гарначо 59, 71, Хойлунд 82 – Макгинн 21, Дендонкер 26

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Карлос, Лангле, Динь (Морено 50) – Бейли (Дзаньоло 77), Макгинн (Дуран 86), Дуглас Луиз, Рэмзи (Диаби 77) – Дендонкер (Ироэгбунам 86) – Уоткинс

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Эванс, Варан, Далот – Мейну (Мактоминей 80), Эриксен (Гор 90+4) – Рашфорд (Антони 80), Фернандеш, Гарначо (Межбри 90+4) – Хойлунд (Камбвалла 88)

Предупреждения: Фернандеш 73 – Рэмзи 45+2, Диего Карлос 74

www.ua-football.com