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Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Борьба переполненных лазаретов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Тоттенхэм" наконец вернулся на победный путь после 5 туров подряд без побед. В прошлом туре они даже оформили непростую победу над упрямым "Эвертоном" и, кажется, готовы к дальнейшим победам.

    "Брайтон" хоть и остается тактически интересной командой, однако сильно пострадал от травм, качество игры при этом также неизбежно падает. Интересно, что они смогут противопоставить "шпорам".

    Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 28 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

    Трансляция матча

    Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Брайтон – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Брайтон» — «Тоттенхэм» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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