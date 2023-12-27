Брентфорд – Вулвз, Челси – Пэлас, Эвертон – Ман Сити. АУДИО трансляция матчей с участием Ярмолюка, Мудрика и Миколенко

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть

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UA-Футбол организует multifeed-комментарий поединков с участием Егора Ярмолюка, Михаила Мудрика и Виталия Миколенко.

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Предновогодний мидвик на Туманном Альбионе продолжается. "Брентфорд" Ярмолюка дома примет "Вулверхэмптон", "Челси" Мудрика на "Бридже" встретится с "Кристал Пэлас", а "Манчестер Сити" приедет к "Эвертону" Миколенко. Смогут ли добиться успеха все украинские футболисты в этих матчах? Кто выйдет со старта, а кто на замену? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция начнется в среду, 27 декабря – в 21:25 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Дрога

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