Действующий чемпион Италии хочет купить Матвиенко

Действующий чемпион Италии «Наполи» планирует усиливаться во время январского трансферного окна, сообщает CalcioNow.

Приоритетным кандидатом в оборону является центрбек «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко. За украинца итальянцы готовы выложить 30 миллионов евро.

Напомним, 27-летний Матвиенко в этом сезоне провел 16 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами. Его договор с «Горняками» рассчитан до 31 декабря 2027 года.