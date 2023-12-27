Футбол
Довбика сватают в мадридский клуб
Журналист назвал клуб, которому очень нравится украинец.
Мадридскому «Атлетико» очень нравится украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Об этом сообщил испанский журналист Рубен Уриа.
Журналист считает, что если трансфер 26-летнего украинца в команду Диего Симеоне и состоится, то только летом.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.