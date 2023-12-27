Довбика сватают в мадридский клуб

Мадридскому «Атлетико» очень нравится украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Об этом сообщил испанский журналист Рубен Уриа.

Журналист считает, что если трансфер 26-летнего украинца в команду Диего Симеоне и состоится, то только летом.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.