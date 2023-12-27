Голланд – лучший игрок 2023 года по версии IFFHS

Определился лучший игрок года

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Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших футболистов по итогам 2023 года.

Рейтинг возглавил норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Голланд. В тройку лучших также вошел форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и обладатель Золотого мяча-2023 Лионель Месси.

Топ-10 лучших футболистов 2023 года по версии IFFHS:

Норвегия); 2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); 3. Лионель Месси (Интер Майами, Аргентина); 4. Родри (Манчестер Сити, Испания) 5. Джуд Беллингем (Реал, Англия) 6. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия) 7. Гарри Кейн (Бавария, Англия); 8. Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия) 9. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия); 10. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина).

Напомним, Голанд, Мбаппе и Месси – в тройке претендентов на лучшего игрока года по версии ФИФА.

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