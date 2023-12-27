Ярослав Ракицкий: Спел бы гимн Украины на стадионе

Ракицкий признался, кто для него является лучшим артистом в украинском шоубизнесе

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий рассказал, как относится к музыкальной карьере своей жены, какие песни Оли ему нравятся больше всего и какой была бы его реакция по приглашению Сергея Реброва в сборную Украины.

<p dir="ltr" role="presentation"- Ярослав, когда впервые услышали “Оранжевое сердце” в исполнении жены? Оля отправила мне трек во время группового турнира Лиги чемпионов. Первая реакция? Реально крутая песня. К муравьям по коже. Почувствовал гордость женой. После гостевой победы над Антверпеном показал ребятам из команды. Они оценили. Очень захотел, чтобы “Оранжевое сердце” также услышали все фаны Шахтера.

<p dir="ltr" role="presentation"- Уже выучили слова песни?

Конечно. Мне нравится ее смысловая нагрузка: “Донбасский дух течет по твоим венам – течет шахтерская кровь”. Мне это близко. И знаю, что не только мне. — Как отреагировали на решение Оли возобновить музыкальную карьеру? ;

Сколько помню жену, она всегда пела. И никаких пауз не делала. Для меня она самая лучшая певица и артистка. У нее отличные вокальные данные и безумные песни. Поэтому надеюсь увидеть выступление Оли на стадионе. Верю в нее.

— Песня «В этот Новый год», которую вашу жена выпустила совсем недавно, стала вирусной в ТикТок. Под нее записали свои видео более 1000 пользователей. А вам какая песня Ольге больше нравится?

Мне нравятся все песни Оли. Это и “Солнце”, которая посвящена нашей дочери Ярославе. И “Мой город”, который вскоре получит украинскую версию. За “Оранжевое сердце” я уже сказал выше. Но “В этот Новый год” мои слова, которые меня поразили.

Чтобы мир пришел в наш мир, а в Украину — победа

Это главное желание, нас всех, украинцев.. И я очень хочу, чтобы победа пришла как можно скорее. В 2024 году.

— “Оранжевое сердце” фаны Шахтера могли услышать перед последним номинально домашним матчем клуба в Лиге чемпионов. Будет ли развитие этой спортивной линии? Вы желали бы, чтобы жена спела гимн Украины, например, перед боем Усика с Тайсоном Фюри?

Конечно. Усик – это топ. Знаю, что уже в феврале у Саши бой с этим пузатым боксером. Хочу, чтобы Усик вырубил Тайсона Фюри где-то в шестом раунде. В шестом – чтобы хоть немного посмотреть бой. А если моя жена еще исполнит на этом мегафайте гимн Украины — да это вообще мечта!

бы снова получить приглашение от сборной и спеть гимн Украины? Если получу вызов в национальную команду, буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа. А гимн Украины тогда уже исполнил бы на стадионе. В любом случае я его пою и буду петь.

Максим Розенко, Чемпион

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