Как экс-футболист Динамо попал в венгерскую тюрьму – новогодняя криминальная история с трагическим финалом

31 декабря 1995 года Борис Деркач, выступавший за Металлист и киевское Динамо, сделал неудачную попытку сбежать из тюрьмы. Сегодня Деркачу исполнилось бы 58 лет.

Жизнь после футбола для многих игроков киевского «Динамо» сложилась нестандартно. Обладатель Кубка Кубков-1975 и чемпион СССР-1972 в составе Зари Виктор Кузнецов устроился работать проводником в поезде Киев – Москва (очень «жирная» работа для советского времени).

Обладатель Кубка Кубков-1986 Иван Яремчук проиграл в казино деньги, квартиру, машину и сейчас вынужден снимать жилье.

Игорь Зайцев, выигрывавший из Динамо серебряные медали чемпионата СССР-1960, после окончания карьеры сменил полдюжины профессий: трудился парикмахером, грузчиком, сторожем, приемником стеклотары и чеканщиком меди. Его бригада работала над памятником основателям Киева, монументом «Батькивщина-мать» и скульптурой Солдата и матроса в Севастополе.

Но даже на фоне таких «послефутбольных» финтов судьба Бориса Деркача – уникальна.

Динамо -1990. Борис Деркач второй слева в верхнем ряду

Подстрелил сутенера…

Уроженец Харькова военную службу проходил в московском ЦСКА, с Металлистом выигрывал Кубок СССР-1988, а у Динамо в «золотом» для киевлян матче с ЦСКА 7 октября 1990 года дважды поразил ворота москвичей. Первый мяч забил головой после углового, затем порадовал зрителей суперголом –. ударил метров с 30 прямо в «девятку». Украинцы победили 4:1 и оформили последнее (13-е, что является рекордом) чемпионство в своей советской истории.

После Динамо Борис уехал за границу. Уехал из-за того, что полностью проигрался в казино, задолжал около 20 000 долларов, которые нужно было срочно возвращать. У Динамо тогда получал около 1 000 долларов в месяц, так что реальной возможности оплатить долг не было.

После непродолжительных выступлений в болгарском Левски, благодаря переходу в который таки рассчитался с долгами, и возвращению в Украину, неуступчивый защитник оказался в Венгрии, где не очень удачно сыграл за аутсайдера местного первенства. Ньиредьхазу. Когда Деркача в клубе рассчитали, украинец переехал в Будапешт в надежде найти более серьезную столичную команду. Но нашел бизнес, который в итоге принес ему кучу проблем.

«Я связался с плохой компанией», – признавался Борис

Время было такое – разгул преступности. В соседние Польшу и Венгрию ездили ребята по всему Союзу. Заработать. Методы для этого применялись разные. К сожалению, я тоже попал в это течение. Там можно было заработать гораздо больше, чем в Ньиредьхаге. И засосало.

Дед брал меня на охоту с шести лет. Охотились на зверя в черниговских лесах. Так что умел стрелять из ружья. А вот пистолет в руки взял уже в Венгрии. Справедливости ради пробыл в этом «бизнесе» недолго. В тюрьму попал из-за эпизода с вооруженным ограблением. Подстрелил сутенера, который не хотел платить «дань».

В камере предварительного заключения Деркач провел около двух лет – так долго продолжалось следствие. Получил приговор: 11 лет тюрьмы.

«Перспектива провести столько лет в камере меня не очень привлекала, – вспоминал Борис. – Мы с сообщником решили организовать побег. Планировали ее шаг за шагом. Конечно, у нас была помощь по «воле» – подкупили охрану, во время свидания передали пыли, веревки.

В камере находились две железные ступени полтора метра высотой – чтобы на второй ярус нар залезать. Помогли ребята из соседних камер – там в одной грузине, в другой – белорус с чеченцем сидели. Занесли нам еще лестницу. Кстати, в следственном изоляторе нас было 15 человек. Из них шесть – из постсоветского пространства. Местные заключенные боялись нам слово сказать – мы там всех «строили». Уже в одиночной камере рядом со мной сидели два белоруса, двое парней из Киева, грузины, чеченцы…»

О побеге Деркач вспоминал крайне неохотно.

«Наша камера располагалась на третьем этаже. Лестница требовалась не для спуска, а для того, чтобы перепрыгнуть 6-метровый забор с колючей проволокой. Пять часов мы распыляли решетку. И в начале пятого часа утра, 31 декабря 1995 года , начали спускаться вниз.

Охранники заметили нас и из вышек открыли огонь. У них были американские дробовики «Ремингтон». Нас спасло расстояние – находились вдали от вышек. Поставили лестницу, сообщнику помог перепрыгнуть через забор. Он был легок – весил около 70 килограммов. Я же занимался спортом в тюрьме и весил под центнер. Это меня и потеряло. Сильно поцарапался о колючую проволоку. В лесу догнали собаки. Сообщник скрылся. Попал в международный розыск. Поймали только через пять лет в Италии».

10 тысяч долларов от Лужного

За побег Борису прибавили 4 года. Плюс – год по основной статье. Всего выходило 16 лет.

Но мне помог Лужный, с которым мы вместе пришли в Динамо, жили в одном отеле и дружили. Олег к тому времени уже был в лондонском Арсенале, а я в одиночке сидел его агент Шандор Варга договорился о свидании.

После разговора со мной Олег дал моей маме 10 тысяч долларов – чтобы она с адвокатом инициировала процедуру моего перевода в украинскую тюрьму.Мама написала прошение в МИД Украины. Процедура заняла несколько лет».

О своем неудачном бегстве Борис не жалел.

«Еще Лобановский любил говорить: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе, – цитировал тренера Деркач. – Всё взаимосвязано. Бог дал испытание, но при этом уберег меня. Я выдержал. Семь лет в одиночной камере не каждый терпит. Сразу после побега меня усадили в карцер. Отсидел там до 6 мая 1996 года.

Что такое карцер, знаете? Если нет, забейте в поисковике. Все глиняное, очень трудные условия. Потом меня перевели в одиночную камеру. Сначала выводили на прогулку ежедневно, рано утром – . чтобы я никого из заключенных других камер не увидел. Надевали наручники. Потом уже стали днем ​​выводить, познакомился с ребятами. В окно можно было поговорить. Делились передачами по «воле» – кофе, чаем. Кормили хорошо. Можно было выбирать меню. Было кошерное для мусульман, было даже вегетарианское».

Работать в венгерской тюрьме Борис отказался. Гаял время за физическими упражнениями.

«Отжим от пола, плюс работа со штангой, – объясняет Деркач. – Штанга – это швабра с двумя сумками, в каждой из которых лежало по 10 двухлитровых бутылок, наполненных водой. Потом мне даже разрешили трижды в неделю в тюремный спортзал ходить .В итоге, когда попал в тюрьму, весил 74 килограммов, когда освободился – уже 107 килограммов.Только в карцере не было возможности заниматься спортом.

После семи лет, проведенных в тюрьме, бросил курить – мне тогда исполнилось 37 лет. Алкоголь? При желании можно было через охранников достать. Но пить даже не хотелось. Татуировка сделал. После того как вышел на свободу, решил их не выводить. Это часть моей жизни. Посмотрите сейчас на некоторых футболистов – у них татуировок гораздо больше, чем у меня».

После девяти лет в венгерской тюрьме Бориса перевели в украинский КПЗ в Ужгород, судили уже по украинским законам. Дали 15 лет, перевели на поселение под Харьковом освободили досрочно в апреле 2005 г. Переданные Олегом Лужным деньги понадобились…

Из остатка тех денег купил машину, – подтверждает Деркач. – Работал таксистом. Подвозил девушку, которая мне очень понравилась. Набрался смелости, попросил номер телефона. В итоге Татьяна стала моей супругой. У нас двое детей –ndash; сын Артем и дочь Анна. Таксистом оставался недолго. тянуло обратно в футбол. Благодарен Жене Красникову (в то время спортивный директор Металлиста – Champion.com.ua) – он не побоялся пригласить меня в селекционный отдел харьковского Металлиста.

Вскоре решил работать в качестве футбольного менеджера на себя. В начале мне здорово помог Ахрик Цвейба, с которым дружили еще с Динамо. Интересная вещь – в Динамо мы пришли почти одновременно с Лужным и Цвейбой. Оба мне очень помогли в жизни.

Уже по футбольным делам дважды обращался к президенту Динамо Игорю Суркису, он оба раза меня выслушал и помог. Жаль, что после 2014 года наш футбольный рынок стал совсем другим. Я уже не видел смысла в нем работать.

Вместо эпилога.

Жаль, но на определенном этапе Бориса снова потянуло на старое. Он начал выпивать и снова играть в казино. Всем задолжал. Несколько лет назад звонил и автору этих строк, настойчиво просил одолжить деньги. В итоге был вынужден уехать в Малайзию. Вроде бы работать. Но и там не сложилось. В начале 2019 года украинские туристы встретили его в Куала-Лумпуре. У него не было паспорта и жилья, на видео выглядел ужасно. Мой коллега, спортивный журналист Андрей Танасюк инициировал его возвращение домой. После серии публикаций нашлись деньги на самолет. Весной Деркач вернулся в Украину. Андрей встретился с ним в аэропорту Борисполя. После этой встречи Борис пропал. По словам его друзей, вскоре, в мае 2019 года Борис Деркач умер.

До

Борис Деркач

Дата рождения: 14 января 1964 года.

Место рождения: Харьков.

Амплуа: защитник.

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Выступал за клубы: Металлист, Харьков (1981-89, с перерывом), Маяк, Харьков (1983-84), СКА, Киев (1985), ЦСКА, Москва (1986), Динамо, Киев (1989-92 ), Левски, София, Болгария (1992), Ньиредьхаза, Венгрия (1992-93).

Достижения: чемпион СССР (1990), обладатель Кубка СССР (1988, 1990).

Отсидел в тюрьме с 1993 по 2005 год.

Максим Розенко.

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