Футбол
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
В четырех матчах «Уайлд» российский форвард набрал 7 (4+3) очков.
Второй звездой недели стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад — 7 (4+3) очков в трех матчах.
Третьей звездой признан форвард «Детройта» Патрик Кейн, который набрал 8 (4+4) очков в трех матчах «Ред Уингз».
26-летний Капризов провел провел 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 31 (12+19) очко.