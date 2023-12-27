Капризов признан первой звездой недели в НХЛ

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

В четырех матчах «Уайлд» российский форвард набрал 7 (4+3) очков.

Второй звездой недели стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад — 7 (4+3) очков в трех матчах.

Третьей звездой признан форвард «Детройта» Патрик Кейн, который набрал 8 (4+4) очков в трех матчах «Ред Уингз».

26-летний Капризов провел провел 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 31 (12+19) очко.

Источник