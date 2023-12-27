Легенду Динамо парализовало в канун Нового года

31 грудня 1990 року Василь Рац пережив жахливу пригоду

В декабре 1990 года у полузащитника киевского Динамо и сборной СССР Василия Раца уже была договоренность о переходе в венгерский Ференцварош. Но 31 декабря поставил большой вопрос вопрос не только на продолжении карьеры, а на всей дальнейшей жизни легендарного хавбека. Максим Розенко – о деликатной ситуации, из которой этнический венгр Рац вышел с честью.

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Лобановский уехал в ОАЭ, один за другим начали разъезжаться и мои партнеры по команде – в разговоре с автором этих строк Василий объяснял мотивы своего решения. – Из старой гвардии остался один. И тут появилось предложение от Ференцвароша. В декабре 1990 г. начал самостоятельно готовиться к новому сезону. 31 декабря потренировался на стадионе «Динамо». Принял душ. С мокрой головой простоял, пытаясь поймать такси, около 30 минут. Дома с семьей посидели, немного выпил и лег спать. Ночью почувствовал себя не в своей тарелке. Стало плохо, не получалось пошевелить ни левой рукой, ни левой ногой. Парализовало всю левую сторону тела. Жена вызвала скорую помощь. Две недели пролежал в госпитале. Сначала речь шла совсем о возвращении в футбол – жена кормила меня из ложечки. А с Ференцварош все время обрывали мой домашний телефон. Жена сначала скрывала правду, говорила, что подхватила простуду. Но когда через несколько недель уже немного пришел в себя и начал ходить, сам позвонил в Будапешт. Рассказал все, как есть. В клубе к ситуации отнеслись с пониманием.

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Рац до сих пор не может понять, что стало причиной болезни.

«Думаю, здесь сказались и почти 10 сезонов заграничных нагрузок в Динамо, — считает Василий. — Ведь я провел несколько сезонов вообще без замен.

Благо, Ференцварош так ожидал легендарного футболиста, что помог во всем, включая прохождение медосмотра.

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Сначала врачи не дали разрешения включать меня в заявку команды, – рассказывает Рац. – Оценив состояние моего здоровья, врач просто отказался подписывать соответствующие бумаги. Я не знал, что делать. Помог местный профессор-невропатолог, являвшийся большим поклонником футбола. С ним договорился президент Ференцвароша. Профессор дал медицинское разрешение выступать за команду по условиям, что ежемесячно буду ездить к нему на медосмотр. С клубом подписал контракт на два с половиной года. Сыграло мое имя – был единственным венгром в сборной СССР. Фаны Ференцвароша узнали, что я не Василий, а Ласло. Они ждали от меня яркой игры, но, если честно, я на нее уже был не способен. Хотел показать себя, но у меня уже наметились проблемы с координацией. Так и промучился полтора года. А затем венгерские бизнесмены предложили помочь им с наведением мостов в Украине. И я решил пойти в бизнес. Разорвал контракт и с головой погрузился в новую работу. Учредил фирму «Рац и сыновья». Но это уже другая история.

Личное дело:

Василий (Ласло) Рац

Родился 25 марта 1961 года в селе Фанчиково Закарпатской области.

Воспитанник футбольной школы в Виноградове и львовского спортинтерната. Полузащитник.

Выступал за команды: Карпаты Львов (1978-1980), Нива Винница (1980-81), Динамо Киев (1981-89, 1991), Эспаньол Барселона, Испания (1989), Ференцварош Будапешт, Венгрия (1991-1992).

Достижения: Чемпион СССР (1981, 1985, 1986, 1990). Обладатель Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990). Обладатель Кубка Кубков (1986). Вице-чемпион Европы-1988. Чемпион Венгрии (1992). Обладатель Кубка Венгрии (1991).

Участник чемпионатов мира (1986, 1990).

За сборную СССР — 47 игр, 4 гола.

Вошел в символическую сборной чемпионата Европы-1988.

Тренерская карьера: Ференцварош Будапешт, Венгрия, (1996-97, ассистент главного тренера). С сентября по декабрь 2007 работал в тренерском штабе киевского Динамо. В 2011 году — тренером молодежной команды киевской Оболони, с 31 октября по 26 ноября исполнял обязанности главного тренера Оболони.

Максим Розенко

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