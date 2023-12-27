Ливерпуль вышел в лидеры АПЛ, победы Забарного и Сидорчука, яркий камбэк МЮ. Главные новости за 26 декабря

День Подарков посвящен, как обычно, Англии

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"МЮ" прервал черную полосу, победив "Астон Виллу"

"Манчестер Юнайтед" победил впервые с 6 декабря, причем сделал это в волевом стиле — отыгравшись с 0:2. Героем встречи стал аргентинец Гарначо — у него дубль. Победа позволила Эрику тен Хагу немного выдохнуть, а команде подняться на 6-е место. До зоны ЛЧ еще 5 очков.

"Ливерпуль" обогнал "Арсенал" и вышел в лидеры АПЛ

В соперниках у красных был "Бернли" из зоны вылета, и здесь борьбы не вышло — мерсисайдцы забили два сухих гола. У "Бернли" и моментов толковых не было — только редкие подходы к воротам. "Ливерпуль" же благодаря победе возглавил АПЛ, но у "Арсенала" есть игра в запасе в четверг.

"Борнмут" с Забарным легко победил аутсайдера

Кризисный "Фулхэм" не соперник для набравшей ход машины Андони Ираолы с Ильей Забарным в центре защиты, что и подтвердила игра. "Борнмут" теперь в ТОП-10 АПЛ. Также отмечаем поражение "Ньюкасла", который провалился дома с "Ноттингем Форест" и опустился на 8-е место.

"Вестерло" с Сидорчуком выбрался из зоны вылета

Причем сделал это стильно — благодаря разгромной победе 3:0 над РВДМ. Сидорчук провел на поле полный матч, получил приличные оценки. Для "Вестерло" текущее 11-е место в чемпионате Бельгии — самое высокое почти со старта сезона.

Фатих Терим возобновил тренерскую карьеру

На секунду, 70 лет уже турецкой легенде! "Панатинаикос", однако, подписал с ним контракт до 2025 года. Цель Терима — выиграть чемпионат Греции, где команда сейчас идет 2-й. Из еврокубков "Пао" вылетел еще с предыдущим тренером Ивицей Йовановичем.

"Верес" сохранит Кучерова и отпустит Гагуна

А это уже наша родная УПЛ и Ровно, где приняли вполне логичное решение — один из ветеранов команды Валерий Кучеров в ней останется и продлит контракт на 2 года. В то же время запасной Роман Гагун зимой уйдет. Напомним, "Верес" закончил первую половину сезону в зоне вылета.

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