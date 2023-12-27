Андрей Лунин может сменить клуб

<img title="Лунин может зимой перейти в Челси" src="/wp-content/uploads/2023/12/e9fc59fccadbdfed58a86c46c2ea365c.jpg" alt="Лунин может зимой перейти в

Фото — gettyimages

Реал начал изучать вопросы резервного голкипера на следующий сезон.

Об этом сообщает Dario Gol.

«Королевский клуб» заинтересовался испанским голкипером Челси Роберта Санчеса и планирует приобрести его уже этой зимой. «Сливочные» готовы предложить Челси обмен на украинского стража ворот Андрея Лунина, который мог бы стать «первым номером» в Лондоне.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти решил до конца сезона предоставлять игровую практику обоим вратарям.

champion.com.ua